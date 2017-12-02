Испания начала процедуру экстрадиции Онищенко

Испания начала процедуру экстрадиции фигуранта "газового дела", депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов при рассмотрении дела Онищенко в Соломенском суде 1 декабря, передает "Громадське".

"По решению суда Испании, к нему применено условное освобождение, то есть, мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию", - отметил прокурор.

Он добавил, что в случае, если Онищенко не явится в испанский суд, то это может стать основанием для объявления его в розыск в странах Европы.

Защита Онищенко в суде пытались обжаловать письмо Генпрокуратуры, которым еще в декабря 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции нардепа.

Напомним, 13 ноября суд в Испании решил не арестовывать и не экстрадировать в Украину Онищенко.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности компаний, близких к депутату Онищенко, при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.