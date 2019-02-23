Истребитель РФ приблизился на опасное расстояние к шведскому самолету

Инцидент произошел в начале недели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 пролетел в опасной близости рядом со шведским самолетом-разведчиком в начале нынешней недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вооруженных сил Швеции.

В какой именно день произошел инцидент, не уточняется, минимальное расстояние между самолетами при сближении составляла менее 20 метров.

"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским военным самолетом-разведчиком следил российский Су-27 пролетел на расстоянии менее 20 метров", - говорится в сообщении.

О ситуации военные доложили правительству.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист назвал произошедшее "неприемлемым поведением", которое "выходит за пределы нормы".

"Такие инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это очень рискованно", - заявил он.

Министр также напомнил, что это не первый случай, аналогичные инциденты были зафиксированы осенью 2017 года и весной прошлого года.