Итоги года: чем 2017 запомнился Харькову

Одна из самых жарких дискуссий - о безопасности дорожного движения - развернувшейся в обществе и на законодательном уровне уже в конце года, после трагедии на Сумской. Когда 18 октября 20-летняя Елена Зайцева на своем внедорожнике Lexus, после столкновения на огромной скорости с Volkswagen Touareg, за рулем которого был Геннадий Дронов, влетела в толпу на пешеходном переходе. В результате мгновенно погибли пять человек, еще одна девушка скончалась в больнице позже. Еще пятеро получили тяжелые травмы. По версии следствия оба водителя нарушили правила дорожного движения, сейчас они находятся под стражей, следствие продолжается. Но, не дожидаясь его выводов, в парламент внесли законопроект об ужесточении наказания за езду в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима и ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км

В МВД отметили, что это не вопрос ограничений, а вопрос безопасности украинском - ведь за последние два года на дорогах страны погибло 5500 человек, что почти в 10 раз больше, чем на фронте.

По фронту, то в этом году харьковчанам пришлось хоронить и героев АТО - статус прифронтового города не дал забыть о войне. В память о них была открыта аллея Славы. На радость родным домой вернулись бойцы 92 бригады, а почти в канун нового года и 73 пленные, которых удалось обменять на боевиков. Военные новости нередко омрачали сообщение из антикоррупционного фронта. Харьковские вопрос снова стали первоочередными для парламента, когда генпрокурор Юрий Луценко заявил о расследовании громкого земельного дела - схемы ЖСК. Правда, это для Украины оказалось новостью, а для Харькова уже десять лет было данностью - местные власти под видом жилищно-строительных кооперативов раздала более 600 гектаров земли стоимостью около 80 миллиардов гривен частным лицам и коммерческим застройщикам. Подозрения в мошенничестве объявили топ-менеджерам горсовета и экс-мэру Михаилу Добкину. Из него даже сняли неприкосновенность, но все активные действия следователей закончились вынесением решений по мере пресечения и внесением миллионных залогов. По сути, дело так и не было передано в суд. В то время как большинство дел, связанных с резонансными преступлениями 2014-2015 годов продолжают рассматриваться в судах, решения были озвучены лишь по нескольким делам лидеров российской весны - Сергея Юдаева и Юрия Апухтина. Громкие преступления, убийства и покушения прошлых лет, и в этом году убийство бизнесмена Эдуарда Аксельрода, остались нераскрытыми. Несмотря на смену руководителей региональных управлений полиции.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУ ЧП Украины в Харьковской области

Підсумовуючи роботу хотів би зазначити, що уже за останні місяці проведено колосальну величезну роботу налагодження ефективної роботи як у кримінальної поліції так і слідства області. Зокрема проведено ротацію керівників ряду відділів поліції, керівників ряду слідчіх відділів, улосканалено штутну структуру, збільшено штат слідства.

Не была поставлена точка и в расследовании массовых беспорядков и стрельбах, которые напугали харьковчан. Сначала на Алексеевке, затем в районе парка Машиностроителей. Возвращение бандитских «стрелок» в прессе связывали с ветеранами АТО и движением ультрас, но расследование результатов не дало. Что же касается действий фанатов в зоне их прямых интересов, то несмотря на скандал связан с игрой Металлиста-1925 в Киеве, когда болельщики выбежали на поле и сорвали игру, декабрь 2017 стал привольем для Харьковских футбольных болельщиков. УЕФА отменил запрет на проведение международных футбольных матчей в Харькове, которая действовала с начала войны. Поэтому Харьков получил и матчи сборной Украины, и игры донецкого "Шахтера" в еврокубках. "Шахтер" именно с этого года все свои домашние поединки проводил в Харькове, став и чемпионом, и обладателем Кубка Украины - 2017. К тому же, благодаря "Шахтеру", впервые в истории Харькова наш город принимал матчи групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов. Впрочем, успехи ждали Харьков не только на спортивном уровне, на фоне получения безвиза и ажиотаж вокруг биометрических паспортов европейцы также неоднократно посещали регион. Именно Харьков президент Порошенко выбрал для встреч с президентами Польши и Литвы, а также неоднократно приезжал с инспекцией на строительство. В этом году в области значительное внимание были уделено ремонту дорог, построены новая школа в Песочине и Центр административных услуг в Харькове. Все это, говорят политологи, уже можно считать началом большой предвыборной кампании, которая стартует в следующем году. Ведь через год украинцев ждут выборы всех уровней.

Игорь Полищук, политолог

Обычно все серьезные субъекты избирательно процесса начинают подготовку минимум за год до проведения голосования, поэтому 18 год он такой стратегический в плане подготовки к выборам. Я думаю, что многие политики будут вынуждены менять свой имидж, менять даже название своих политических сил. Есть определенные отчуждения, поэтому нужны какие-то новые ходы, новые бренды, новые лица.

Юлия Биденко, политолог

І якщо 17 рік я можу оцінити як відносно спокійний і з точки зору загострення конфлікту і з точки зору пардламентської роботи, то скроіш за все ми можемо побачити у 18 щє більше політичні протистояння. Зокрема найбільш запекла боротьба між політичними силами буде розгортатися за той електорат , який був промайданний але при цьому не поділяє, можливо не є провладним зараз.

Именно политический пиар, по мнению экспертов, стал одной из причин масштабной реконструкции зоопарка, на которую уже выделено более миллиарда гривен и которую попытаются закончить именно к выборам 2019. В ту же копилку пойдут другие инфраструктурные проекты городских властей такие, как получение кредита на строительство метро. Ведь такие проекты куда более выигрышные с точки зрения политики, чем борьба с коммунальными проблемами, на которые выделено значительно меньше средств, а тарифы вновь повышены без детального аудита предприятий. Но, как выяснилось, именно в этом году в городе уже появилась активная часть граждан, готовых не только критиковать, но и действовать. Именно они отвоевали у власти площадь Свободы, где мэрия пыталась установить так называемое чучело, и доказали, что в этом городе решения принимают не только политики.