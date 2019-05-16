Из-за инаугурации Зеленского профилактику телерадиовещания перенесли

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) перенес на неделю вперед проведение профилактических работ из-за инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая пройдет в понедельник, 20 мая, в 10 часов утра. Об этом сообщила пресс-служба Концерна РРТ.

Изначально предполагалось, что работы будут проводиться 20 мая с 2 до 14 часов. Это предусмотрено утвержденным графиком работ.

"... полугодовые планово-профилактические работы по техническому обслуживанию антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна РРТ, которые были запланированы на 20 мая 2019 года, переносятся на 27 мая 2019 года. Время проведения профилактических работ остается без изменений", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Торжественное мероприятие начнется в 10:00.

Во время голосования проект постановления № 10270 внефракционного нардепа Сергея Мищенко с датой 19 мая набрал 207 голосов нардепов. За проект постановления № 10270-1 внефракционного нардепа Виктора Балоги с датой 19 мая проголосовали 158 народных депутатов. В результате приняли проект постановления № 10270-2 внефракционного депутата Виталия Куприя с датой 20 мая. Документ поддержали 315 народных депутатов. Остальные проекты постановлений с датами Верховная Рада не рассматривала.

В окружении Владимира Зеленского отреагировали на такое решение Рады, заявив, что часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций.