Из-за карантина суд по делу Кернеса и его охранников снова перенесли

Киевский райсуд Полтавы перенес на 29 апреля подготовительное заседание по повторному рассмотрению дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Об этом сообщил адвокат Александр Гунченко.

"Подготовительное судебное заседание по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького перенесено на 29 апреля, на 10:00", - отметил адвокат.

По его словам, причина переноса - неявка участников дела в связи с введенным в Украине карантином.