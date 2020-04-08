Из-за карантина суд по делу Кернеса и его охранников снова перенесли

Киевский райсуд Полтавы перенес на 29 апреля подготовительное заседание по повторному рассмотрению дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса и двух его охранников.
Об этом сообщил адвокат Александр Гунченко.
"Подготовительное судебное заседание по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького перенесено на 29 апреля, на 10:00", - отметил адвокат.
По его словам, причина переноса - неявка участников дела в связи с введенным в Украине карантином.
Напомним, что 20 марта заседание Киевского райсуда Полтавы по делу о Геннадия Кернеса и двух его охранников перенесено на 8 апреля в связи с введением карантина - с пометкой "если ситуация с коронавируса не ухудшится".