Из-за решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта правительство обратилось к правоохранителям, - Кириленко

19 июня 2019 г. 13:45
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Правительство обратилось в правоохранительные органы в связи с решением Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter .

«Правительство обратилось в правоохранительные органы по поводу незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор», - говорится в сообщении.
 

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 июня, городской совет Харькова во время заседания сессии вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан поддержать петицию о  возвращении проспекту имени маршала Жукова, которая была зарегистрирована на сайте горсовета и за сутки набрала более 5 тысяч подписей. 

 

 

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