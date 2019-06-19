Из-за решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта правительство обратилось к правоохранителям, - Кириленко

Правительство обратилось в правоохранительные органы в связи с решением Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter .

«Правительство обратилось в правоохранительные органы по поводу незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор», - говорится в сообщении.



Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію і він повинен отримати відсіч! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) June 19, 2019

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 июня, городской совет Харькова во время заседания сессии вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова, которая была зарегистрирована на сайте горсовета и за сутки набрала более 5 тысяч подписей.