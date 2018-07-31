Из-за саботажа дебатов адвокатом суд назначил Януковичу госзащитника

Оболонский районный суд Киева назначил экс-президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с тем, что его адвокат Виталий Сердюк саботировал дебаты.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он поручил Региональному центру бесплатной правовой помощи безотлагательно назначить госзащитника для Януковича и обеспечить его явку на заседание суда 1 августа.

Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.

Суд также постановил, что госзащитник обязан участвовать в процессе, даже в случае явки предыдущих адвокатов подсудимого.

Во время оглашения решения суда еще один, пятый, адвокат Януковича Александр Байдик кричал на судей и требовал допустить его в дело. Судья, в свою очередь, сообщил ем, что 1 августа адвокат в полной мере сможет высказаться в дебатах.

Напомним, сегодня, когда суд предоставил слово прокурорам для начала дебатов, адвокат Януковича Сердюк начал их саботировать - он стал кричать и перебивать прокуроров и судей и отказался садиться на свое место.

В связи с этим прокуратура попросила суд назначить Януковичу государственного защитника.

При этом в суд явился новый, пятый по счету, адвокат Александр Байдик, который заявил, что заключил с экс-президентом договор на прошлой неделе (23-29 июля). Он попросил предоставить ему не менее одного месяца времени для ознакомления с материалами и заявил, что после его вступления в дело суд не сможет назначить экс-президенту госзащитника.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.