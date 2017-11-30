Избран председатель Верховного суда Украины

30 ноября 2017 г. 16:58
Источник: УНИАН
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Пленум судей Верховного суда (ВС) избрал председателем ВС судью Кассационного хозяйственного суда Валентину Данишевскую.

Председатель избран сроком на четыре года.

По результатам тайного голосования кандидатуру Данишевской поддержали 67 судей.

Других кандидатов, судью Кассационного административного суда Владимира Кравчука и судью Кассационного уголовного суда Аркадия Бущенко, поддержали 21 и 12 судей соответственно.

Ни одного кандидата не поддержали 11 судей.

Также Данишевская приняла присягу члена Высшего совета правосудия, поскольку председатель Верховного суда является членом ВСП "по должности" и становится им автоматически после избрания.

 

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