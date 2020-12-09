Избран председательствующий горсовета, часть депутатов пытались блокировать трибуну

Глава харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что городской глава Харькова Геннадий Кернес прислал письмо по электронной почте с предложением избрать секретарем городского совета Александра Новака. После этого депутаты нескольких фракций заявили, что все, что происходит в зале - попытка узурпировать власть и нарушение законов о местном самоуправлении. После они пытались сорвать голосование, блокировали трибуну.

Во время первого голосование решение не было принято, во время повторного за избрание председательствующего городского совета проголосовало 48 депутатов. Обсуждение повестки дня сопровождается горячими спорами между депутатами разных фракций.