Изменения закона о выборах: Верховная Рада провалила законопроект Зеленского

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов (№ 10319) и альтернативный к нему законопроект.

Так, за включение их в повестку дня проголосовали лишь 92 народных депутата из 254 зарегистрированных в сессионном зале.

Альтернативным законопроектом является законопроект авторства четырех депутатов. Он касается внесения изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” (относительно осуществления выборов по открытым избирательным спискам, № 10319-1). Внеочередное заседание Рады закрыто без принятия каких-либо решений.

Следующее заседание парламента состоится 28 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский немедленно созвал Верховную Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Зеленский предложил отменить мажоритарную систему выборов снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%.