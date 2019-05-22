Изменения закона о выборах: Верховная Рада провалила законопроект Зеленского

22 мая 2019 г. 15:06
Источник: УНИАН
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Верховная Рада Украины не включила в повестку дня президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов (№ 10319) и альтернативный к нему законопроект. 

Так, за включение их в повестку дня проголосовали лишь 92 народных депутата из 254 зарегистрированных в сессионном зале.

Альтернативным законопроектом является законопроект авторства четырех депутатов. Он касается внесения изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” (относительно осуществления выборов по открытым избирательным спискам, № 10319-1). Внеочередное заседание Рады закрыто без принятия каких-либо решений.

Следующее заседание парламента состоится 28 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский немедленно созвал Верховную Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Зеленский предложил отменить мажоритарную систему выборов снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%.

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