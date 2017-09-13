Известное спортивное издание Италии указало Крым частью России

13 сентября 2017 г. 11:25
Источник: Новое Время
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В свежем номере популярного итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport украинский полуостров Крым указан частью России.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Никита Черняк.

Кроме того, по его словам, издание перепутало украинских футбольный клуб Металлист с Металлургом.

Также стадион Металлист в газете назвали Металлургом.

Напомним, в июне общественный вещатель Radio Rzeszów проиллюстрировал новость о безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом картой Украины без Крыма, однако вскоре на радио принесли свои извинения.

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