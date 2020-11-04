Кабмин ликвидировал Государственную социальную службу

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную социальную службу. Соответствующее постановление принято на заседании правительства сегодня, 4 ноября, передает Радио Свобода.

Правопреемницей Государственной социальной службы Украины станет Национальная социальная сервисная служба Украины.

В конце октября правительство назначило Владислава Машкина председателем Национальной социальной сервисной службы.

По данным Минсоцполитики, Национальная социальная сервисная служба Украины - новый центральный орган исполнительной власти, призванный обеспечить «непрерывность в реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей в условиях завершающего этапа территориально-административной реформы».

Решение о создании Нацсоцслужбы было принято правительством 26 августа.

Ожидается, что аппарат новой службы будет насчитывать 120 сотрудников, а также будет создано 25 региональных органов в областных центрах и в Киеве.