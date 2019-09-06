 

Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА

06 сентября 2019 г. 21:15
Источник: 112.ua
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проекты решений президента об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также приняли соответствующий проект решения президента о её повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Как сообщалось, в октябре 2016 г. Юлия Светличная победила в конкурсе на пост главы Харьковской ОГА. На этой должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию тогдашнего президента Петра Порошенко.

Напомним, что также на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.

29 августа парламент назначил новый состав Кабинета министров. Сразу после утверждения нового состава Кабмина на заседании новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва президент Украины Владимир Зеленский отправил министров работать. Со своей стороны, министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что министры собрались не на заседание, а на рабочую встречу. 

 

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