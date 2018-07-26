Кабмин отложил решение по цене на газ для населения

Кабинет министров продлил действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен до сентября 2018 года.

Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства в четверг.

В пояснительной записке к документы говорится, что переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются. Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Напомним, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным.

Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще весной, но не стало делать. Согласно ряду решений, принятым правительством, действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен будет действовать по меньшей мере до 1 сентября.