Кабмин переходит на онлайн-заседания

13 марта 2020 г. 14:24
Источник: Корреспондент.net
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Кабинет министров принял постановление о проведении онлайн-заседаний правительства.

Данное решение в пятницу, 13 марта, было принято с последующей доработкой.

"Министерство цифровой трансформации Украины подает на рассмотрение Кабинету министров проект постановления о внесении изменения в 14 параграф регламента Кабинета минстров Украины. Целью принятия акта является повышение эффективности деятельности Кабинета министров путем предусмотрения возможности проведения онлайн-заседания правительства", - отметил на заседании вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что предлагается разрешить главе правительства принимать решение о проведении онлайн-заседания Кабмина или об онлайн-участии в нем членов правительства.

Напомним, в Украине подтвердили три случая заболевания коронавирусом – у женщины из Житомирской области и у двух мужчин из Черновцов.

С 12 марта в Украине в рамках превентивных мер вводятся ряд ограничений из-за коронавируса: закрываются учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия.

 

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