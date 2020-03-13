Кабмин переходит на онлайн-заседания

Кабинет министров принял постановление о проведении онлайн-заседаний правительства.

Данное решение в пятницу, 13 марта, было принято с последующей доработкой.

"Министерство цифровой трансформации Украины подает на рассмотрение Кабинету министров проект постановления о внесении изменения в 14 параграф регламента Кабинета минстров Украины. Целью принятия акта является повышение эффективности деятельности Кабинета министров путем предусмотрения возможности проведения онлайн-заседания правительства", - отметил на заседании вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что предлагается разрешить главе правительства принимать решение о проведении онлайн-заседания Кабмина или об онлайн-участии в нем членов правительства.

Напомним, в Украине подтвердили три случая заболевания коронавирусом – у женщины из Житомирской области и у двух мужчин из Черновцов.

С 12 марта в Украине в рамках превентивных мер вводятся ряд ограничений из-за коронавируса: закрываются учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия.