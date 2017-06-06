Кабмин постановил открыть госреестр обременений движимого имущества

06 июня 2017 г. 13:21
Источник: Левый берег
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Правительство постановило ввести электронный сервис, предоставляющий физическим и юридическим лицам свободный доступ через сеть Интернет к Государственному реестру обременений движимого имущества.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №386 от 24 мая, обнародованном 6 июня.

Правительство прописало, что свободный доступ к реестру должен появиться не позднее 1 января 2018 года.

Плата за предоставление выписки из реестра в электронной форме составит 0,02 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас 33,68 гривны).

Напомним, сейчас информацию из госреестр обременений движимого имущества предоставляют в форме бумажной выписки. Информация из реестра нужна для оценки рисков при совершении действий c движимым имуществом.

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