Кабмин постановил открыть госреестр обременений движимого имущества

Правительство постановило ввести электронный сервис, предоставляющий физическим и юридическим лицам свободный доступ через сеть Интернет к Государственному реестру обременений движимого имущества.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №386 от 24 мая, обнародованном 6 июня.

Правительство прописало, что свободный доступ к реестру должен появиться не позднее 1 января 2018 года.

Плата за предоставление выписки из реестра в электронной форме составит 0,02 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас 33,68 гривны).

Напомним, сейчас информацию из госреестр обременений движимого имущества предоставляют в форме бумажной выписки. Информация из реестра нужна для оценки рисков при совершении действий c движимым имуществом.