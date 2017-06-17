Кабмин рассмотрит перенос увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

"Это предложение, чтобы дать людям возможность адаптироваться, и оно будет внесено как предложение на Кабмин, и оно будет рассмотрено", - сказал Рева журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве.

После этого секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив сообщил, что на заседании совета было внесено переложение от министра соцполитики о том, чтобы перенести повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

Как сообщалось, проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.