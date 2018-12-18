Кабмин разделил Фискальную службу на налоговую и таможню

Кабинет министров принял постановление о создании Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Фискальная служба, созданная в 2014 году на базе Министерства доходов и сборов, прекратит существование.

Налоговая и таможня будут отдельными центральными органами исполнительной власти.

Напомним, что Миндоходов в 2012 году создал президент Виктор Янукович, объединив налоговую и таможню.

Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

По его мнению, разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Конкурс на руководителей налоговой и таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.