Кабмин решил финансово поддержать семьи политзаключенных украинцев

26 июля 2018 г. 12:46
Источник: Левый берег
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Кабинет Министров Украины в рамках политики поддержки украинцев на оккупированных территориях принимает решение о выделении по 100 тысяч гривен семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях.

Такое решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Владимир Гройсман. - Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тысяч грн".

О каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для помощи политзаключенным и пострадавшим от российской агрессии.

 

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