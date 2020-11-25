Кабмин согласовал увольнение Кучера: область возглавит Айна Тимчук

25 ноября 2020 г. 14:57
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров согласовал увольнение главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Кабмин при этом согласовал назначение на эту должность Айны Тимчук.

Тимчук занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В ОГА она работала с 2000 по 2010 год.

В 2010-2014 годах являлась заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замглавы ОГА, а с 2018 - возглавила аппарат облгосадминистрации.

Кроме того, ее бывший супруг возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Отметим, Кучер баллотировался на должность мэра Харькова. Однако в первом туре победил действующий глава города Геннадий Кернес.

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