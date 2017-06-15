Кабмин Украины сохранил план поступлений от приватизации в 2018-2019 годах 17,1 млрд грн

Правительство Украины рассчитывает получить в государственный бюджет по 17,1 млрд грн от приватизации в 2018 и 2019 годах, что соответствует показателям, заложенным в госбюджеты 2016-2017 годов.

Соответствующий план поступлений предусмотрен законопроектом "Об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы" (т. н. "Бюджетная резолюция"), который правительство утвердило 14 июня, сообщает Минфин на своем сайте.

Активизация приватизации госимущества названа среди основных заданий бюджетной политики на ближайшие годы, для чего намечено расширить круг приватизируемых объектов, упростить механизм их продажи через электронные аукционы.

В то же время, согласно документу, в 2020 году ожидается падение бюджетных поступлений от приватизации сразу до 0,5 млрд грн.

Как сообщалось, в прошлом году бюджет получил от приватизации 188,92 млн грн или 1,1% от ожидаемых 17,1 млрд грн, а годом ранее – 151,5 млн грн, или 0,9%. За первый квартал 2017 года приватизация принесла 2,9 млн грн при плане в 5,54 млрд грн.