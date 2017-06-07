Кабмин упростил условия ведения строительного бизнеса

Кабинет министров принял пакет подзаконных актов, обеспечивающих выполнение Закона №1817 по совершенствованию градостроительной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Как отметил министр Геннадий Зубко, это поможет упростить условия ведения строительного бизнеса, уменьшит число злоупотреблений в выдаче разрешительных документов, устранит коррупционную составляющую, а также повысит ответственность застройщиков.

Среди нововведений Зубко отметил:

- Отмену категорий сложности (которых было пять). По словам министра, ранее больше всего коррупционных злоупотреблений возникало именно в вопросе определения категории сложности объекта.

- Отмену деклараций на начало выполнения строительных работ.

- Установление четких критерий для проверок - в зависимости от степени риска объекта. В частности: - с высокой степенью риска (СС3) - не чаще одного раза в два года; средней степени (СС2) - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью (СС1) - не чаще одного раза в пять лет.

- Утверждение перечня строительных работ, не требующих получения разрешений на начало их выполнения. Среди таких работ - восстановление детских и спортивных площадок, перепланировка несущих стен в квартирах, замена покрытия кровель домов, монтаж технических средств телекоммуникаций и антенных сооружений связи, обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, строительство фортификационных сооружений.

- Закрепление нормы о привлечении общественных инспекторов, в том числе из числа лиц с инвалидностью к принятию объектов в эксплуатацию и осуществления государственно-архитектурного строительного контроля для определения норм для беспрепятственного доступа к объектам строительства.

Также предусматривается возможность получения сертификата (принятие в эксплуатацию) через электронную систему.

Напомним, что разработанный Минрегионом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности" вступит в силу с 10 июня 2017 года.