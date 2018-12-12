Правительство утвердило план мер по военному положению в 10 областях Украины

Правительство Украины утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в отдельных областях.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду, 12 декабря, которым определил задачи министерствам, другим органам исполнительной власти, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления по внедрению и обеспечению мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.

В числе срочных мер - установление порядка использование защитных сооружений гражданской защиты, уточнение расчетов населения в отношении укрытия в таких сооружениях, состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Напомним, закон о военном положении в отдельных областях Украины вступил в силу 28 ноября.

Ему предшествовал президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.