Кабмин утвердил приоритетный план правительства на 2019 год

18 декабря 2018 г. 13:48
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины утвердил приоритетный план правительства на 2019 год.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

План представил премьер-министр Владимир Гройсман.

Документ охватывает почти все сферы, относящиеся к компетенции Кабмина, среди которых - образование, энергетическая независимость, социальное обеспечение, оборона, медицина, децентрализация, антикоррупционная деятельность, культура.

Одним из главных элементов плана является введение трехлетнего планирования, которое ранее было одобрено Верховной Радой.

Принято также положение о ежеквартальном мониторинге выполнения данного плана.

 

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