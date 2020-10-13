Кабмин ввел ряд карантинных ограничений из-за распространения COVID-19 в Украине

Сегодня, 13 октября, под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось внеочередное заседание правительства.

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни правительство вводит ряд новшеств. В частности, изменены правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.

Так, новыми карантинными правилами в «зеленой» зоне на массовых мероприятиях позволяется пребывание не более 50 человек в условиях социальной дистанции и масочного режима, в «желтой» - не более 30, в «оранжевой» - до 20. В «красной зоне» массовые мероприятия должны быть вообще запрещены.

Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена ​​задача увеличить количество тестирований до 50 000 в сутки, но планируется выйти на 75 000 в сутки уже в этом году.

По словам премьера, Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки в отношении начала каникул с 15 по 30 октября в учреждениях среднего образования. После их завершения возможен перевод на дистанционную форму обучения.

Учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сегодня продлило действие адаптивного карантина до конца этого года.

"Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что МОЗ будет инициировать продление карантина до 31 декабря.