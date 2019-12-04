Кабмин завершил создание Таможенной службы

Кабинет министров передал новосозданной Государственной таможенной службе функции по реализации таможенной политики.

Об этом говорится на сайте Гостаможслужбы.

Запуск "Новой таможни" состоится 8 декабря.

"С восьмого числа Новая таможня официально запускается, перебирая соответствующие полномочия у ГФС [Государственной фискальной службы]. Соответствующее распоряжение только что принял Кабмин. Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно", - прокомментировал решение правительства глава Таможни Максим Нефьодов.

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Фискальной службы. Это было одним из требований Международного валютного фонда.

Налоговую службу запустили еще в августе, а создание Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.