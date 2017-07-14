Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Бориса Немцова, отметив, что он вынесен при сомнительных доказательствах вины.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

"По его мнению, странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины", - говорится в сообщении.

Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.

"При этом, подчеркивает Глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека", - отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг, 13 июля, Московский окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве Немцова. Всех их признали виновными. Заур Дадаев, которого обвинили в убийстве Немцова, получил 20 лет колонии строгого режима, Анзор Губашев - 19 лет, его брат Шадид - 16 лет, Тамерлан Эскерханов - 14 лет, Хамзат Бахаев - 11 лет. Всем обвиняемым назначили штраф в 100 тыс. рублей, а также два года ограничения свободы.