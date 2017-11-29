Кадыров стал фигурантом дела о попытке госпереворота в Черногории

В Черногории прокуратура подозревает главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в том, что он агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с партией "Демократический фронт", а также принимал участие в госперевороте в Черногории в 2016 году.

Об этом сообщают "Известия".

Сообщается, что лидеры черногорской оппозиции - Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота, передали в посольство России письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В документе политики информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя Кадырова - якобы он причастен к делу.

Как известно, в Черногории 29 июля 2017 года начался судебный процесс над организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года.

Так, Кадыров, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с "Демократическим фронтом" с целью смены действующей власти.

