Как от мэрии ключи потеряли. Сессия горсовета в Харькове

21 июня 2017 г. 17:41
Автор: Марина Николаева
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Ажиотаж вокруг сессии горсовета начался в соцсетях за несколько дней до даты заседании. О своем намерении прийти в мэрию написал Андрей Лесик, лишенный статуса депутата в мае прошлого года за пророссийскую агитацию, но отстоявший свое депутатство в судах. Первую попытку он предпринял на прошлой сессии, но тогда охрана Кернеса буквально вынесла избранника из зала. На этот раз Лесику даже не дали войти в здание - правоохранители и чиновники, не поясняя свои действия, сначала перекрыли вход около восьми утра. А когда Андрей Лесик попытался повторно вернуться к муниципалитету без четверти десять, то двери и вовсе были заблокированы. Причем вместе с Лесиком на улице остались представители громады, журналисты и депутаты горсовета от разных фракций.

Ребята, ну что за ерунда начинается, дайте пройти!

В это время, уже со стороны фойе, оставались заблокированными журналисты и чиновники, которые пытались выйти на улицу. Их передвижение, точно так же без каких-либо объяснений ограничили представители полиции и горсовета. Через время нескольким депутатам все же удалось добиться, чтобы их впустили в здание.

Кто главный по организации этого цирка? Какого черта я как депутат горсовета не могу попасть, потому, что везде закрыто и все морозятся?! Кто дал приказ закрывать дверь в горсовет, кто старший из органов полиции, кто мне ответит?!

При этом часть избранников все также не могли попасть на сессию. Чтобы дверь в конце-концов разблокировали, их коллегам в зале пришлось подняться на трибуну и оттуда потребовать, чтобы двери разблокировали.

Игорь Черняк, депутат горсовета

При этом сотрудники полиции фактически препятствуют депутатской деятельности, и просто никого не запускают, а куда ключи делись, никто не знает! Геннадий Адольфович, ну если вы мэр этого города вы должны понимать, у кого ключи и почему депутаты не могут попасть на сессию. То, что сейчас происходит, это полный беспредел и вакханалия, и я обращаюсь сейчас к правоохранительным органам и прошу возбудить против должностных лиц городского совета, ответственных за это все мероприятие, и лиц национальной полиции, которые за это отвечают, уголовное дело.

Впрочем, в полиции в блокировании дверей препятствование депутатской и журналистской деятельности не разглядели. Сотрудники правоохранители органов, отметили в главном управлении, находились снаружи и пройти никому не мешали, просто обеспечивали правопорядок. Изнутри же двери блокировали сотрудники муниципальной охраны и полиции охраны, которые, как заявили в их пресс-центре, выполняют указания заказчика, в данном случае - представителей горсовета. Не стал наказывать своих подчиненных и Кернес. Он, несмотря на отсутствие части депутатов, продолжил сессию, лишь дав устные указания свои подчиненным. В считанные минуты ключи от парадных дверей нашлись, и депутатов пропустили в здание. Правда, Лесик к этому времени от мэрии уже уехал. Впрочем, инцидент у ворот не стал единственным во время заседания. Геннадий Кернес неоднократно, по мнению его оппонентов, еще нарушал регламент, не ставя поправки на голосование и оскорбляя своих идеологических противников. Но такая форма ведения сессии уже мало кого удивила.

Видео: 

Zakrito Nikolaeva avi

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