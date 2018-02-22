Кандидат в президенты России предложил план прекращения войны с Украиной

Кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский возложил на Россию ответственность за гибель людей на Донбассе и предложил план прекращения войны с Украиной.

В РФ, в ходе встречи в Москве с экспертами по вопросам международной политики и вопросам безопасности Явлинский сказал, что погибли тысячи людей, и смерти будут продолжаться, поскольку реально выход из ситуации не ищется.

«Россия несёт колоссальную ответственность за то, что там происходит», - заявил Явлинский.

Он подчеркнул, что установление мира с соседями - один из главных векторов его политики как кандидата в президенты РФ. Явлинский добавил, что предлагает 10 пунктов решения конфликта на Донбассе, которые позволят прекратить «бесконечное кровопролитие».

По его словам, в первую очередь нужно вывести всех российских «отпускников и ополченцев» и все подразделения российских вооруженных сил с Донбасса, немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины. Вторым пунктом он указал необходимость способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения безопасности населения Донбасса.

Кроме того, нужно отказаться от политики «ограниченного суверенитета» в отношении Украины и не препятствовать европейскому выбору Украины.

Четвертым пунктом Явлинский предлагает «немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ».

Далее Явлинский предлагает провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и объявить амнистию, а также предложить странам «нормандской четверки» и США форму международной опеки над «территориями Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» на основе института международной опеки, предусмотренного главой ХII Устава ООН с применением опыта Дейтонских соглашений 1995 года и соглашений по статусу Саара 1954 года.

Седьмым пунктом предлагается заключить специальное многостороннее (Украина, Германия, Франция, США, Евросоюз и РФ) соглашение о временном статусе «территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» под эгидой Совета безопасности ООН, в соответствии с которым все властные полномочия на этих территориях передаются международным органам управления, судопроизводство, правоохранительная деятельность, контроль за границей осуществляются представителями стран-участниц соглашения.

Также Явлинский предлагает осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и прилегающих территорий, после чего разработать и ввести режим «особой экономической зоны» на основе комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновления действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ.

Далее следует сформировать специальные фонды экономической помощи для восстановления экономики и социальной сферы региона. 10 пунктом Явлинский предлагает, что после признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины.