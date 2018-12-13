Капитан захваченного судна "Яны Капу" отказывается от показаний российским следователям

Капитан захваченного Россией в Керченском проливе буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказывается давать показания российским следователям.
Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев.
"В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний", - написал он в Facebook 12 декабря.
Семедляев добавил, что Олег Мельничук в меру своих сил поддерживает свою команду и просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам.
Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом, по данным украинской власти, ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен.
Так называемые суды в анексованому Крыму арестовали моряков на два месяца. После этого захваченных моряков доставили в СИЗО "Лефортово". Всех их обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы.