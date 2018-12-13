Капитан захваченного судна "Яны Капу" отказывается от показаний российским следователям

Капитан захваченного Россией в Керченском проливе буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказывается давать показания российским следователям.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

"В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний", - написал он в Facebook 12 декабря.