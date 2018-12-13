Капитан захваченного судна "Яны Капу" отказывается от показаний российским следователям

13 декабря 2018 г. 8:16
Источник: ТСН
Капитан захваченного Россией в Керченском проливе буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказывается давать показания российским следователям.
 
Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев. 
 
"В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний", - написал он в Facebook 12 декабря.
 
Семедляев добавил, что Олег Мельничук в меру своих сил поддерживает свою команду и просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам. 

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом, по данным украинской власти, ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен.
 
Так называемые суды в анексованому Крыму арестовали моряков на два месяца. После этого захваченных моряков доставили в СИЗО "Лефортово". Всех их обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.