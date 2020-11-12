"Карантин выходного дня" в Украине не поддержали трое министров - СМИ

Трое министров не поддержали решение правительства о введении "карантина выходного дня", которое было принято на заседании 11 ноября, сообщает источник на заседании Кабмина.

По его информации, против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Аваков, Ткаченко и Федот выступали против усиления карантина, а именно - локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против», - сообщает источник.

Вместе с тем, позиция министров не повлияла на принятие решения.

«Но как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, поддержали усиление карантинных мероприятий», - рассказал источник.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, общественный транспорт и автозаправки. Также разрешены прогулки в парках и работа предприятий общественного питания в режиме «еда навынос».