Кернес: "Был наказан посетитель парка Шевченко, потому как вел себя недостойно"

Сегодня, 24 июня, на сессии горсовета депутаты обратились к Геннадию Кернесу по поводу произвола охраны в парке Шевченко. Мэр сказал, что произошедшее в корне неправильно, охранников которые избивали мужчину по словам Кернеса - уже наказали в трудовом русле. Также мэр сказал, что горожане, а точнее "харьковчане в кавычках, которые так любят город" часто разрушают то, что город строит для них, мусорят, не дают людям спать и так далее. Так что это палка в двух концах, сказал городской голова, "как себя поведешь, таков будет и ответ", - добавил Геннадий Кернес.

«При разборе момента когда был наказан посетитель парка Шевченко, то он просто вел себя недостойно и недостойно вели себя охранники», - именно так высказался Кернес об избиении мужчины в городском саду Шевченко.