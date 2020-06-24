Кернес: "Был наказан посетитель парка Шевченко, потому как вел себя недостойно"

24 июня 2020 г. 11:57
Автор: Алина Тюхай
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Сегодня, 24 июня, на сессии горсовета депутаты обратились к Геннадию Кернесу по поводу произвола охраны в парке Шевченко. Мэр сказал, что произошедшее в корне неправильно, охранников которые избивали мужчину по словам Кернеса - уже наказали в трудовом русле. Также мэр сказал, что горожане, а точнее "харьковчане в кавычках, которые так любят город"  часто разрушают то, что город строит для них, мусорят, не дают людям спать и так далее. Так что это палка в двух концах, сказал городской голова, "как себя поведешь, таков будет и ответ", - добавил Геннадий Кернес. 

«При разборе момента когда был наказан посетитель парка Шевченко, то он просто вел себя недостойно и недостойно вели себя охранники», - именно так высказался Кернес об избиении мужчины в городском саду Шевченко. 

Видео: 

"Вел себя недостойно", - Кернес об избиении мужчины в парке - 26.06.2020

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