Кернес хочет возобновить работу метро с 12 мая

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении возобновить работу метро в городе с 12 мая. По его словам, метро не является рассадником коронавируса. При этом он заявил, что в вагоны планируют пускать ограниченное количество людей.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", - сообщил Кернес в комментарии журналистам.

Он также добавил, что правительство "действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов". По словам мэра Харькова, он хочет добиться разговора с центральной властью по поводу общественного транспорта, но не может дозвониться главе правительства Денису Шмыгалю.

"Это огромный инфраструктурный объект (метро, - ред.), который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - резюмировал Кернес.

Отметим, метро в Харькове не работает с 17 марта из-за карантина, введенного по причине пандемии коронавируса.

Напомним, по данным источника РБК-Украина в Офисе президента, метрополитены откроют лишь в конце июня, а то и в июле. До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.