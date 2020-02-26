Кернес ответил на вопросы депутатов

26 февраля 2020 г. 10:22
Автор: Марина Николаева
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Кернес не стал публично зачитывать свой отчёт на сессии, но ответил на вопросы, подтвердив, что все коммунальные предприятия Харькова убыточные. Также депутаты отметили, что поступления от приватизации и реализации коммунального имущества снизились, неэффективно используется система Prozzoro, уменьшилось финансирования системы здравоохранения. На что мэр заявил, что не согласен с критикой по здравоохранению, потому что это сфера, которая в большей степени финансируется с госбюджета, а главная задача местных властей быть готовыми к реализации этих финансов.

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