Кернес ответил на вопросы депутатов

Кернес не стал публично зачитывать свой отчёт на сессии, но ответил на вопросы, подтвердив, что все коммунальные предприятия Харькова убыточные. Также депутаты отметили, что поступления от приватизации и реализации коммунального имущества снизились, неэффективно используется система Prozzoro, уменьшилось финансирования системы здравоохранения. На что мэр заявил, что не согласен с критикой по здравоохранению, потому что это сфера, которая в большей степени финансируется с госбюджета, а главная задача местных властей быть готовыми к реализации этих финансов.