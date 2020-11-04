Кернес переизбран мэром Харькова - СМИ

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес переизбран на свою должность в результате выборов, которые состоялись 25 октября.
Об этом сообщает "Суспільне".
В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов. Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, итоги голосования следующие:
Геннадий Кернес набрал 60,34% голосов (195044 голоса)
Александр Фельдман - 14,32% (46278)
Алексей Кучер - 7,24% (23401)
Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
Игорь Черняк - 3,12% (10085)
Александра Нарыжная - 1,94% (6282)
Никита Соловьев - 1,3% (4199)
Денис Ярославский - 1% (3233)
Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)
Игорь Приходько - 0,58% (1888)
Ирина Денисова - 0,42% (1371)
Валерий Безлепкин - 0,17% (564)
Наталья Пилипенко - 0,17% (558)
Георгий Лаговский - 0,11% (349)
Еще 6180 бюллетеней были признаны недействительными.
Напомним, присягу Геннадия Кернеса могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.
Накануне сообщалось, что в горсовете опровергли слухи о смерти Геннадия Кернеса и рассказали о его состоянии здоровья на данный момент.