Кернес переизбран мэром Харькова - СМИ

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес переизбран на свою должность в результате выборов, которые состоялись 25 октября.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов. Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.

Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, итоги голосования следующие:

Геннадий Кернес набрал 60,34% голосов (195044 голоса)

Александр Фельдман - 14,32% (46278)

Алексей Кучер - 7,24% (23401)

Олег Абрамичев - 6,6% (21315)

Игорь Черняк - 3,12% (10085)

Александра Нарыжная - 1,94% (6282)

Никита Соловьев - 1,3% (4199)

Денис Ярославский - 1% (3233)

Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)

Игорь Приходько - 0,58% (1888)

Ирина Денисова - 0,42% (1371)

Валерий Безлепкин - 0,17% (564)

Наталья Пилипенко - 0,17% (558)

Георгий Лаговский - 0,11% (349)

Еще 6180 бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, присягу Геннадия Кернеса могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.

Накануне сообщалось, что в горсовете опровергли слухи о смерти Геннадия Кернеса и рассказали о его состоянии здоровья на данный момент.