Кернес - снова мэр. Сколько времени у него есть на регистрацию и на принятие присяги?

Победителем стал действующий городской голова Геннадий Кернес, который получил чуть более 60% голосов, людей пришедших на участки. Учитывая невысокую явку - ведь на выборы пришла лишь треть харьковчан. На втором месте - Александр Фельдман, который набрал почти 15%, на третьем - Алексей Кучер, более 7%.

Ольга Мозговая, глава городской ТИК:

Харківська міська ТВК Харківського району Харківської области постановляє: визнати харківським міським головою. Кернес Геннадія Адольфовича.

Результат Кернеса по-своему уникальный, во-первых, потому что Харьков - единственный крупный город, где обошлось без второго тура, а во-вторых - потому что победитель провел свою кампанию фактически заочно. Ведь сам Кернес второй месяц находится на лечении в Германии из-за осложнений коронавируса, и все это время его никто не только не видел, но и не слышал.

Избиратели довольствовались лишь сообщениями его сыновей и помощников об улучшении состояния. При том что соцсети и медиа время от времени взрывались сообщение о коме или даже смерти мэра. Накануне такая информация появилась снова, но глава информационного департамента горсовета Юрий Сидоренко снова назвал все это фейком, предложив верить ему на слово.

Но так или иначе, по процедуре мэр Харькова должен лично принять присягу на первом заседании сессии горсовета нового созыва. И она также не может откладываться до бесконечности. На ее проведение после объявления результатов дается около месяца. Кроме того впереди новый год, а значит нужен новый бюджет.

Ольга Мозговая, глава городской ТИК:

Обов'язково повинен прийняти присягу особисто. Ну, давайте ми не будемо забігати наперед. У нас ще є майже місяць. Давайте почекаємо, а потім будемо обговорювати те, що сталося. Поки у нас є обраний міський голова і у нього є 20 днів, щоб подати заяву на реєстрацію.

Вице-мэр Игорь Терехов сообщил СМИ, что сессия горсовета состоится не позднее 20 декабря. А какой она будет, говорят эксперты, во многом решат кулуарные переговоры. Ведь впервые за много лет в команде Кернеса нет монобольшинства - его блок взял лишь треть мандатов. Это значит все решения уже нельзя будет провести приказом нажать кнопки.

Руслан Зерницкий, политолог:

Протягом останніх 5 років партія Кернеса та сам Кернес могли приймати одноосібні більшості, які стосувались й бюджету, й доріг, і комунальних закладів, зараз такої монополії не буде, вона зникне, й це позитивна тенденція. Але я не думаю, що для Кернеса буде великою проблемою створити коаліцію.

Юлия Биденко, политологиня:

Тут дуже важко передбачити сталу коаліцію, тому що взагалі вони рідко створюються, вони будуть сітуативними. Якщо проходить партія Шарія, то вони здебільшого будуть голосувати з партією мера "Успішний Харків". Чи буде об`єднання серед лав умовно патріотично-проєвропейських, для мене це велике питання, і це іспит саме для їх партійних проектів.

Предположения экспертов базируются в первую очередь на том, что команду Шария в Харькове возглавил соратник Кернеса, экс-судья Владимир Плетнев, дочь которого является адвокатом городского головы. Но поддержки одной фракции для полной уверенности в своих действиях "Успешному Харькову" мало. В то время как с идеологическими партнерами - ОПЗЖ - "Успешный Харьков", говорят эксперты - побил горшки. Поэтому не исключают, что пока мэр не вернется, его команда будет заниматься точечной вербовкой членов других фракций.