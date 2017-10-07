Кернес снова вспомнил об "умножении на ноль"

На внеочередной сессии горсовета между представителями фракции "Самопомощь" и мэром Харькова Геннадием Кернесом произошла словесная перепалка.

Так, когда депутат горсовета Игорь Черняк попросил открыть отчетность о доходах КП ХТС, Кернес посоветовал "умножить свои слова на ноль".

После чего мер заявил, что фракция "Самопомощь" не первый раз отказывается голосовать за социально важные решения, однако после опровержение депутатов городской голова спросил: "Ну, зачем вы так на меня реагируете? Я что, вам не нравлюсь?".

Кроме того, Кернес посоветовал депутатам "и дальше доставать у себя козявки в голове, и в носу".