Кернес вступил в полномочия мэра без присяги

Первую сессию Харьковского городского совета открыла глава городской ТИК Ольга Мозговая. Во время своего выступления Мозговая подчеркнула, что на основании голосования, которое происходило 25 октября, харьковская городская ТИК постановила признать избранным городским головой Геннадия Кернеса.

Она добавила, что присягу обязательно должен принимать мэр, который избран впервые, а Кернес "избран городским головой не впервые, и уже принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке". Поэтому, сказала Ольга Мозговая, согласно закону, Геннадий Кернес с этого момента обретает полномочия городского головы Харькова.