Кернесу посмертно присвоят звание Почетного гражданина Харькова

Образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города. Так сказал во время вечернего эфира телеканала «Украина» в пятницу секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова.

"Я выступил с инициативой увековечить память о Геннадии Кернесе, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города", - отметил Терехов.

По его словам, именем Кернеса также будет назван проспект в Харькове: "Начата работа над созданием памятника этому руководителю города, который перевернул ментальность людей в любимом им Харькове".

"Надеюсь, что депутаты Харьковского горсовета поддержат мою инициативу", - добавил Терехов.

Отвечая на вопрос, кто сейчас будет руководить городом, исполняющий обязанности мэра Харькова сказал, что по закону о местном самоуправлении, в установленные сроки будут поданы соответствующие документы в Верховную Раду: "Она примет решение".

"Пока я исполняю обязанности мэра, город будет жить и развиваться так, как если бы Геннадий Кернес был жив", - подчеркнул Терехов.

По его словам, предстоит завершить реконструкцию зоопарка, построить две станции харьковского метро, реконструировать Московский проспект, завершить строительство акведука.