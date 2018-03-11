Китай снял ограничение на число президентских сроков

11 марта 2018 г. 15:27
Источник: Левый Берег
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Китай снял ограничения на количество сроков пребывания на посту президента. Из почти трех тысяч делегатов Всекитайского собрания лишь два проголосовали против поправки, трое воздержались, остальные 2 964 поддержали реформу, сообщает Bloomberg.

Фактически реформа позволяет оставаться нынешнему президенту Си Цзиньпину или его приемнику у власти неограниченное время. Конституционная статья об ограничении президентских сроков действовала в Китае с 1990-х.

В конце февраля Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил исключить из конституции страны ограничение на число президентских сроков для президента и вице-президента страны. Президент и глава КПК Си Цзиньпин занимает свой пост с ноября 2012 года, в октябре 2017-го его кандидатуру утвердили на второй пятилетний срок.

BBC напоминает, что правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.

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