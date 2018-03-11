Китай снял ограничение на число президентских сроков

Китай снял ограничения на количество сроков пребывания на посту президента. Из почти трех тысяч делегатов Всекитайского собрания лишь два проголосовали против поправки, трое воздержались, остальные 2 964 поддержали реформу, сообщает Bloomberg.

Фактически реформа позволяет оставаться нынешнему президенту Си Цзиньпину или его приемнику у власти неограниченное время. Конституционная статья об ограничении президентских сроков действовала в Китае с 1990-х.

В конце февраля Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил исключить из конституции страны ограничение на число президентских сроков для президента и вице-президента страны. Президент и глава КПК Си Цзиньпин занимает свой пост с ноября 2012 года, в октябре 2017-го его кандидатуру утвердили на второй пятилетний срок.

BBC напоминает, что правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.