КИУ назвал имена депутатов - злостных прогульщиков заседаний в Раде

Борьба с прогулами, как и с кнопкодавством, пока имеет несколько виртуальный характер. И депутаты продолжают игнорировать заседания. О том, как заседали депутаты за три месяца своей работы сообщили в КИУ.

За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них.

Однако, несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, в Верховной Раде остается проблемой неучастие в голосованиях значительного количества депутатов.

Так, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований парламента.

Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований. это:

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, "За будущее", 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При этом Рабинович был зарегистрирован на 23 из 39 заседаниях Совета, Левочкина - на 31, Абрамович - 27 Солод - 26 Деркач - 26 Столар - 22 Фельдман - 36, Яценко - 30, Бойко - 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.

С другой стороны, есть ряд народных депутатов, принявших участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.

Чаще всего за принятие законов в августе-ноябре голосовали депутаты фракции "Слуга народа", сообщил "Комитет избирателей Украины". На втором месте по принятию законов оказались парламентарии фракции "Голос".

Всего за время работы Верховной Рады IX созыва депутаты приняли 72 закона.

В среднем за каждый из законопроектов голосовали 288 народных депутатов. В то же время 29 законов народные депутаты приняли конституционным большинством. За законопроект об отмене депутатской неприкосновенности проголосовало рекордное количество депутатов – 373 голосов "за".