КИУ сообщает о подвозе граждан и незаконной агитации на ряде участков в ОТГ

Ряд нарушений, в частности, организованный подвоз граждан и незаконная агитация, зафиксированы на ряде избирательных участков в объединенных территориальных громадах (ОТГ), где в воскресенье проходят первые выборы, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

По данным наблюдателей КИУ, на избирательном участке №630706 Ставеровской ОТГ (с.Староверовка Нововодолажского района Харьковской области) к месту голосования подвозили местных жителей на автобусах.

"Охрану автобусов осуществляет частное агентство, деятельность которого связывают с одним из местных кандидатов", - указывают на сайте Комитета.

Также, по информации наблюдателей КИУ, к подвозу привлечены сотрудники Нововодолажской районной государственной администрации.

Также наблюдатели КИУ сообщили, что в участковой комиссии №630852 Песочинской ОТГ (пгт Песочин Харьковского района Харьковской области) комиссия не допустила ни одного наблюдателя, кандидата, доверенного лица и журналиста на подготовительное заседание.

"После составления жалобы от субъектов избирательного процесса в 8.00 комиссия переопломбировала избирательные урны. Голосование началось с опозданием", - рассказали в Комиссии.

Также с опозданием в 50 минут голосование началось на участке №630843 в Циркуновской ОТГ (с.Циркуны Харьковского района Харьковской области).

"Комиссия задержала подготовительное заседание и неправильно разложила бюллетени для выдачи", - рассказали в КИУ.

Напомним, сегодня, 29 апреля, проходят дополнительные выборы депутатов в 4 объединенных громадах в Харьковской области.