Климкин и генсек ООН обсудили ситуацию на Донбассе

09 июля 2017 г. 14:22
Источник: Левый Берег
24 просмотра

Глава МИД Украины Павел Климкин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в рамках его визита в Украину обсудили ситуацию на Донбассе, в частности относительно возможных путей дальнейшего привлечения ООН к урегулированию гуманитарной ситуации и восстановлению инфраструктуры в регионе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины по итогам их встречи.

Согласно сообщению, отдельное внимание было уделено вопросу защиты прав человека в Крыму, особенно в контексте обеспечения имплементации соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Климкин заверил Гутерреша в том, что Украина была и остается надежным партнером ООН.

Как ожидается, 9 июля Президент Петр Порошенко обсудит с Антониу Гутеррешем выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по аннексированному Россией Крыму в ходе его визита в Украину. Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.