Климкин и генсек ООН обсудили ситуацию на Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в рамках его визита в Украину обсудили ситуацию на Донбассе, в частности относительно возможных путей дальнейшего привлечения ООН к урегулированию гуманитарной ситуации и восстановлению инфраструктуры в регионе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины по итогам их встречи.

Согласно сообщению, отдельное внимание было уделено вопросу защиты прав человека в Крыму, особенно в контексте обеспечения имплементации соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Климкин заверил Гутерреша в том, что Украина была и остается надежным партнером ООН.

Как ожидается, 9 июля Президент Петр Порошенко обсудит с Антониу Гутеррешем выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по аннексированному Россией Крыму в ходе его визита в Украину. Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.