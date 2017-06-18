Климкин: НАТО выиграет от вступления Украины

Украине есть чем поделиться с НАТО, для которого Киев стал бы не балластом, а "добавленной стоимостью". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Profil.

"НАТО нам близко и мы для НАТО важны. Таким образом, мы намерены привести себя в соответствие со стандартами НАТО и видим членство как цель. Чем рисковать НАТО, в конце концов, вопрос гипотетический", - сказал министр, напомнив, что Путин хочет дестабилизировать Украину и уничтожить проект европейской и демократической страны.

По словам Климкина, принятие Украины в ряды НАТО представляет для альянса "добавленную стоимость". Организация должна готовиться к новым вызовам и сделать это будет легче с Украиной, чем без нее, убежден глава украинского МИД. Он отметил, что Украина доказала, что умеет бороться за свою страну и уже не представляет из себя легкую цель. Речь идет здесь не только о вооружениях или опыт отражения гибридной войны, но и о вопросах тактики, боеспособность - вещи, без которых современная оружие бессильна. "Наши партнеры по НАТО могут многому у нас поучиться", - заверил дипломат.

Климкин указал на то, что в момент агрессии России Украина была внеблоковым государством и де-факто нейтральной. "Эту ошибку мы не повторим", - заявил он, добавив, что Австрия может себе это позволить, а Украина - нет.