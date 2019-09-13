Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства против него.

Климкин пообещал "жестко действовать" в ответ на уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении него по решению суда.

"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контррисками и так далее", - сказал Климкин в комментарии Радио Свобода в четверг.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

11 сентября НАБУ по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения Климкиным.

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.

В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г.Киев".

Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.