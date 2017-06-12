Климкин рассказал подробности встречи с Трампом

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал подробности встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Встреча с президентом Соединенных Штатов возникла почти уже во время визита, поскольку с самого начала планировалась встреча с вице-президентом. Встреча была очень интересная. Когда мы с вице-президентом шли к Овальному офису, Трамп заканчивал предыдущий разговор, он поднял голову, заметил нас, сказал "Заходите-заходите". Он человек, который сразу переходит к делу. Он сразу же спросил "Как ситуация в Украине, как ты оцениваешь?". Я ему рассказал. Это была очень сфокусированная беседа и мне она очень понравилась. Без всяких лишних слов, лишних предложений - один тезис, второй тезис, третий тезис. Что делаем, как планируем дальше", - подчеркнул Климкин.

Министр охарактеризовал Трампа как "эмоционального, но чрезвычайно целеустремленного" человека. "Он был подготовлен к разговору. Он знал, что спрашивать, как спрашивать. Он спрашивал, слушал, снова спрашивал, отвечал", - добавил глава МИД.

