Климкин: Санкции можно постепенно отменять, когда РФ выведет войска с Донбасса

Санкции должны предотвратить дальнейшую агрессию РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что санкции постепенно можно отменять, как только Российская Федерация выведет войска из Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью австрийскому изданию Profil, перевод которого с немецкого размещен на сайте посольства Украины в Австрии.

"Нам нужны эти санкции - не как стратегия, а как инструмент, чтобы побудить Россию выполнить Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма. Как только русские выйдут из Донбасса, можно было бы постепенно отменять санкции. Мы не имеем ничего против. Мы также открыты в вопросе по размещению международных наблюдателей ОБСЕ или ООН - но без русских, конечно. у нас и так много вооруженных россиян в этом регионе. С этим надо покончить ", - подчеркнул Климкин.

Также министр прокомментировал высказывания Федерального канцлера Австрии Кристиан Керна в Санкт-Петербурге об отмене отмены санкций против России.

"Австрийские предприятия охотно отменили бы эти санкции, чтобы снова иметь возможность делать хороший бизнес с Россией. Но ситуация в России изменилась. Еще несколько лет тому назад австрийские фирмы там хорошо зарабатывали, но тогда цена нефти была на уровне 100 долларов или выше. Тот, кто считает, что в экономическом плане можно вернуться к старым временам, как только будут отменены санкции, ошибается. Кроме того, в вопросе санкций речь идет не только о нас. Речь идет о том, базируется ли Европа в целом еще на правилах и о том, будут ли в дальнейшем толероватся агрессивные действия России ", - заявил Климкин.

"Австрийские предприятия охотно отменили бы эти санкции, чтобы снова иметь возможность делать хороший бизнес с Россией. Но ситуация в России изменилась. Еще несколько лет тому назад австрийские фирмы там хорошо зарабатывали, но тогда цена нефти была на уровне 100 долларов или выше. Тот, кто считает, что в экономическом плане можно вернуться к старым временам, как только будут отменены санкции, ошибается. Кроме того, в вопросе санкций речь идет не только о нас. Речь идет о том, базируется ли Европа в целом еще на правилах и о том, будут ли в дальнейшем толероватся агрессивные действия России ", - заявил Климкин.

"Среди прочего также. Россия агрессивно и открыто вмешалась в избирательные кампании на Западе. Теперь могла бы настать очередь Австрии. После нарушения Россией всех возможных договоров, санкции являются единственным способом защиты и единственной проведенной Западом линией между добром и злом. Отсутствие санкций означало бы отсутствие разницы между международным правом и беззаконием. Тогда это была бы совсем иная, слабая Европа ", - подчеркнул Климкин.

Ранее, бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен призывает Евросоюз продолжить все виды ограничительных мер против России на год, а не на шесть месяцев.«ЕС продлил санкции против России на 12 месяцев за оккупацию Крыма. Время для всех санкций быть продленными на 12 месяцев, а не только на шесть», - заявил он.