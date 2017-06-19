Климкин: Украина видит членство в НАТО своей стратегической целью

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал членство страны в НАТО стратегической целью Киева.

В частности, об этом министр заявил в интервью австрийскому журналу Profil, фрагмент которого цитирует Интерфакс-Украина.

"Включение Украины представляет для НАТО "добавленную стоимость". Западные партнеры должны готовиться к новым вызовам, это пройдет легче с Украиной, чем без нее. Мы показали, что мы готовы бороться за свою страну. Мы более не являемся легкой целью. Речь идет не только об оборудовании, либо нашем опыте гибридной войны с Россией. Наши партнеры по НАТО могут у нас много чему поучиться. Речь идет о тактике, способности обороняться и боеготовности. Без них современное вооружение не имеет смысла", - сказал Климкин.

По его словам, Украина намерена перейти на стандарты НАТО и видит членство в Альянсе своей стратегической целью. Климкин добавил, что Североатлантический Альянс близок к Украине, а Украина в свою очередь, важна для НАТО:

"Таким образом, мы намерены привести себя в соответствие со стандартами НАТО и видим членство как цель", - уточнил министр.

Глава МИД уточнил, что на момент агрессии России Украина была внеблоковым и нейтральным государством, однако, эту ошибку Киев больше не повторит.

8 июня Верховная Рада Украины восстановила курс Украины на членство в НАТО как одну из основ внешней политики. За соответствующий законопроект №6470 проголосовали 276 народных депутатов.

Документ предусматривает, что теперь одной из основ внешней политики будет углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью получения членства в организации.

Также должны быть внесены изменения в закон об основах внутренней и внешней политики, который от 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, от 19 июня 2003 года.

Впервые, курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако, после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году, парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.