Ключевой законопроект медицинской реформы принят за основу

Верховная Рада в четверг, 8 июня, приняла за основу проект закона №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

За него проголосовали 227 нардепов.

Законопроект вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован плательщиком налогов в Украине.

Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

В случае частичного покрытия вводится официальная сооплата за полученные медицинские услуги. Сооплата может быть за счет средств пациентов или за счет других источников (например, обязательного социального медицинского страхования, добровольного медицинского страхования, средств местных бюджетов) по установленному КМУ фиксированному тарифу сооплаты, сверх которого взимать плату запрещено.

Медицинские услуги в рамках государственного гарантированного пакета предоставляться учреждениями здравоохранения любой формы собственности и физическими лицами-предпринимателями, имеющими лицензию на медицинскую практику, в соответствии с договорами о медицинском обслуживании населения, заключенных с Национальной службой здоровья Украины. Оплата за оказанные пациентам услуги будет осуществляться НСЗУ на основании такого договора.

Государственные финансовые гарантии вводятся постепенно: на первичном уровне - с января 2018 года, на других уровнях - до 2020 года.

Существующие льготы в сфере медицинского обслуживания остаются в силе и реализуются в соответствии с теми законами, которыми они внедрены.

Вводятся дополнительные государственные финансовые гарантии полной оплаты лечения для участников антитеррористической операции.

В Украине будут признаваться международные клинические руководства, которые позволят применить лучшие мировые практики и достижения доказательной медицины.

Также регулируются особенности оказания медицинской помощи на первичном уровне и постепенное внедрение "электронного здравоохранения" (e-health).

Министр Ульяна Супрун, выступая в парламенте, сравнила эту реформу с принятием Акта о независимости Украины. "За годы независимости был разработан 21 законопроект о страховании, сменилось более 20 министров. А украинцев стало на 10 миллионов меньше. Мы можем и дальше искать идеальную модель, но руина у нас сейчас и люди умирают уже", - заявила министр, призывая депутатов поддержать медицинскую реформу.